Drei Monate Haus-Quarantäne für alle Vorerkrankten?

Eine Abschottung für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gibt es bereits in der Türkei. Im Land am Bosporus wurde am Wochenende eine Ausgangsbeschränkung für Bürger ab 65 Jahren sowie chronisch Erkrankte verfügt.

Öffentliche Plätze, Parks oder Gärten sind für diese Menschen ab sofort tabu. Das sei notwendig geworden, so das Innenministerium, da vor allem Senioren trotz der intensiven Warnung ins Freie geströmt waren.

Türkei: Drastische Maßnahmen

Zuvor hatte der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, eine außergewöhnliche Maßnahme ergriffen, um älteren Mitbürgern das Flanieren zu erschweren: Er kündigte an, die Gratis-Senioren-Tickets kurzfristig auszusetzen und Normaltarif einzuführen.