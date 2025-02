Trump: Teilnahme Selenskijs an Gesprächen über Frieden nicht wichtig

Der US-Präsident fügte hinzu, Kiew werde "hoffentlich in der nächsten Zeit" ein Abkommen unterzeichnen, das Washington bevorzugten Zugang zu den ukrainischen Bodenschätzen gewährt. "Sie sind sehr mutig, in jeder Hinsicht, die man sich vorstellen kann", sagte Trump über die Ukraine. "Aber wir geben unser Geld für ein Land aus, das sehr, sehr weit weg ist." Die US-Regierung strebt ein Wirtschaftsabkommen mit Kiew an, in dessen Rahmen die Ukraine den USA beispielsweise Seltene Erden im Gegenzug für die militärische Unterstützung des Landes liefert.

"Präsident Putin und Präsident Selenskij werden zusammentreffen müssen", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Denn wissen Sie was? Wir wollen das Töten von Millionen von Menschen beenden."

Trump äußerte dies am Freitag, nachdem er zuvor - vor US-Gouverneuren im Weißen Haus - gesagt hatte, die Ukrainer hätten nichts in der Hand, was zu den Gesprächen über ein Ende des Krieges beitragen könnte. Er habe sehr gute Gespräche mit Putin geführt, aber "nicht so gute Gespräche mit der Ukraine". "Sie haben nichts auf der Hand, aber sie spielen mit harten Bandagen. Aber wir werden nicht zulassen, dass das so weitergeht", ergänzte er.