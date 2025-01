Trumps Regierung friert fast alle US-Hilfen ein und stoppt Umweltklagen

Der neue US-Außenminister Marco Rubio hat am Freitag angeordnet, fast alle US-Auslandshilfen einzufrieren. Das geht aus einem internen Schreiben hervor. Ausgenommen sind demnach lediglich Israel und Ägypten. Zudem stoppte die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump Insidern zufolge alle ihre Umweltklagen gestoppt. Vier für Umweltfragen zuständige Beamte des Justizministeriums seien versetzt worden, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Die Abteilungsleiter seien in einer E-Mail am Donnerstagabend aufgefordert worden, innerhalb von 15 Tagen neue Aufgaben in einer neu geschaffenen Arbeitsgruppe für Städte anzunehmen, die Migranten Zuflucht gewähren.