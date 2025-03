Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Medienbericht pauschale Einreiseverbote , wie es sie schon in seiner ersten Amtszeit gegeben hat.

Wie die New York Times am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, wurde eine Liste mit 43 Ländern erstellt, für die unterschiedlich strenge Beschränkungen gelten sollen. Ein pauschales Einreiseverbot soll demnach unter anderem für Inhaber von Pässen Afghanistan s, des Iran , Kuba s und Nordkorea s gelten.

Lediglich "wohlhabende Geschäftsreisende" sollen noch in die USA einreisen dürfen

Weiters auf dieser Roten Liste stehen Bhutan, der Jemen, Libyen, Somalia, der Sudan, Syrien und Venezuela. Für Menschen aus zehn Ländern auf einer Orangen Liste soll die Einreise dem Bericht zufolge stark eingeschränkt werden. Betroffen sind demnach hier Belarus, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russland, Sierra Leone, Südsudan und Turkmenistan.

Einwanderungs- oder Touristenvisa sollen an Menschen aus diesen Ländern nicht mehr vergeben werden, wie die New York Times berichtete. Lediglich "wohlhabende Geschäftsreisende" sollen demnach noch in die USA einreisen dürfen - vor der Erteilung eines Visums müssen sie sich aber einem persönlichen Gespräch unterziehen.