Trump: "Recht, Waffen zu besitzen und tragen, darf nicht angetastet werden"

US-Präsident Donald Trump will während der Amtszeit seines Vorgängers Joe Biden möglicherweise zustande gekommene, strengere Waffenregelungen im Land auf den Prüfstand stellen. Der Republikaner wies seine Justizministerin Pam Bondi am Freitag an, innerhalb von 30 Tagen alle Maßnahmen der Regierung seit Jänner 2021 zu überprüfen, die unter Umständen das Recht auf Waffenbesitz in den USA einschränkten. Es sollen insbesondere auch Waffenkategorisierungen untersucht werden.