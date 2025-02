"Zurück zum Plastik!": Jetzt will Trump bei den Papiertrinkhalmen durchgreifen

US-Präsident Donald Trump will die unter seinem Vorgänger Joe Biden eingeführte Förderung von Papiertrinkhalmen in den USA abschaffen. Er werde ein Dekret unterzeichnen, das die "lächerliche Förderung von Papiertrinkhalmen beendet", erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Zurück zum Plastik!", schrieb er in Großbuchstaben.