Alkoholprobleme, Gewalt gegen Ex-Frau? Neue Vorwürfe gegen Trump-Kandidat

Es gibt neue Anschuldigungen gegen Donald Trumps umstrittenen Wunschkandidaten für die Spitze des US-Verteidigungsministeriums. Pete Hegseth soll seine zweite Ehefrau so übergriffig behandelt haben, dass diese sich aus Angst um ihre eigene Sicherheit sogar einmal im Kasten versteckt habe. Hegseth sei über Jahre "unberechenbar und aggressiv" gewesen, warf ihm dessen Ex-Schwägerin US-Medienberichten zufolge in einer eidesstattlichen Erklärung an den Kongress vor.

Die neuen Anschuldigungen kommen von Danielle Diettrich Hegseth, der Ex-Frau von Hegseths Bruder Nathaniel. "Ich glaube, dass Hegseth ein Problem mit Alkoholmissbrauch hat und gegenüber seiner Ex-Frau Samantha missbräuchlich war, so wie ich diese Begriffe als Laie verstehe", zitierte der Sender NBC aus ihrer eidesstattlichen Erklärung an Senatoren. Sie wende sich an den US-Kongress, in der Hoffnung, dass sie genügend Republikaner davon abhalten könne, für Hegseth als Verteidigungsminister zu stimmen.

Aufgrund der knappen Mehrheit im Senat könnte schon eine geringe Zahl von Abweichlern Hegseth um das Amt bringen. Hegseth selbst bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn als Schmutzkampagne.

Codewort für Notfälle und Alkoholmissbrauch

Hegseths Ex-Frau habe laut der früheren Schwägerin ein Codewort mit ihr und einer weiteren Person vereinbart - und es in einem Fall genutzt -, um zu signalisieren, dass sie wegen ihres Mannes Hilfe benötige. Die Ex-Schwägerin räumte ein, dass sie körperlichen oder sexuellen Missbrauch durch Hegseth nicht persönlich gesehen habe. Miterlebt habe sie bei Hegseth aber mehrere Vorfälle von Alkoholmissbrauch, so die Vorwürfe.