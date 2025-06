Bye-Bye Braunbär: Trump kippt Schutz für 24 Millionen Hektar Wald

Die US-Regierung unter Donald Trump kündigte den nächsten Schritt in ihrer Umweltpolitik an: Der Schutz von rund 24 Millionen Hektar unerschlossener Nationalforstgebiete wird aufgehoben. Damit macht die Administration die sogenannte "Roadless Rule" aus der Clinton-Ära rückgängig und öffnet die Tür für Holzindustrie, Bergbau und Infrastrukturprojekte auf einer Fläche, die fast dreimal so groß wie Österreich ist.

In diesen sogenannten "roadless areas" leben gefährdete Arten wie der Grizzlybär , der Kanadische Luchs oder die Northern Spotted Owl (Nördlicher Fleckenkauz). Diese Tiere reagieren sehr sensibel auf Störungen innerhalb ihres Lebensraums durch Straßenbau, da dies nicht nur ihre Bewegungsfreiheit einschränkt, sondern auch die Gefahr durch den Menschen erhöht – etwa durch Wilderei oder Verkehr. Auch Amphibienarten wie der Gelbbeinige Frosch oder seltene Fischarten wie die Stahlkopfforelle profitieren vom Schutz der sauberen, kalten Fließgewässer, die in den betroffenen Gebieten entspringen.

Die "Roadless Rule" von 2001 schützte über 58 Millionen Acres an unerschlossenen Nationalwaldflächen in den USA, also Gebiete ohne Straßen, die weitgehend unberührte Natur darstellen. Diese Regionen beherbergen eine außergewöhnlich hohe Artenvielfalt und stellen wichtige Rückzugsräume für zahlreiche bedrohte und empfindliche Tier- und Pflanzenarten dar. Besonders betroffen von menschlicher Erschließung wären Tierarten, die auf große, zusammenhängende und ungestörte Lebensräume angewiesen sind.

Trumps Feldzug gegen Schutzgebiete

Es ist nicht das erste Mal, dass die Trump-Regierung gegen ökologische Schutzräume vorgeht. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner den Tongass National Forest in Alaska (einer der größten temperierten Regenwälder der Welt) für Holzeinschlag geöffnet. Auch Schutzgebiete in Küstenregionen und Meeresschutzzonen gerieten ins Visier: 2020 hob Trump den Schutz des Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument auf, ein ökologisch bedeutendes Gebiet vor der US-Ostküste.

Umweltschützer befürchten, dass nun auch weitere Schutzgebiete, darunter Meeresschutzareale im Golf von Mexiko und der Nordpazifik, folgen könnten.