Die Reise von US-Präsident Donald Trump durch die Golfstaaten könnte seiner eigenen Einschätzung nach zwischen 3,5 und 4 Billionen US-Dollar generieren. Trump sprach bei einem Treffen mit Wirtschaftschefs in Katar von einem "sehr historischen Trip". Seine viertägige Nahost-Reise sei mit Blick auf neue Investitionen eine "Rekord-Tour" .

Der 78-Jährige schwärmte: "So etwas hat es noch nie gegeben." Er nannte aber keine näheren Details zu den Summen. Es gibt daher Zweifel an diesen und weiteren finanziellen Ankündigungen während seiner Reise.

Es stellen sich Fragen zu Investitionsankündigungen

Saudi-Arabien etwa kündigte Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar in den USA an. Die dazu vom Weißen Haus veröffentlichten Summen einzelner Investitionen blieben während Trumps Besuch aber deutlich unter dieser Summe. Saudi-Arabien finanziert derzeit ein teures Reformprogramm, steuert auf ein großes Haushaltsdefizit zu und steht unter Druck durch den niedrigen Ölpreis.

Mit Katar einigten sich die USA nach Angaben des Weißen Hauses auf einen "wirtschaftlichen Austausch" im Wert von mindestens 1,2 Billionen Dollar sowie Wirtschaftsdeals im Wert von mehr als 240 Milliarden Dollar. Auch hier gab es aber keine Details, und Katar veröffentlichte überhaupt keine Angaben zu den geplanten Investitionen.