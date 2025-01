Trump als Präsident: Orbán erhofft sich "goldenes Zeitalter"

Das sagte er am Freitag im Staatsfunk. Weitere These Orbáns: Wäre Trump vor vier Jahren die Präsidentschaft nicht auf "betrügerische Weise" gestohlen worden, gäbe es keinen Ukraine-Krieg.

Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orbán sieht ab nächster Woche, nach der erneuten Angelobung des Republikaners Donald Trump als US-Präsident und dem Ende der demokratischen Administration in Washington, "eine andere Sonne" über der westlichen Welt aufgehen.

Orban: US-Demokraten haben sich in Brüssel eingenistet

Zu seinen Erwartungen an Trumps zweite Amtszeit verwies der Premier, der wegen Einschnitten in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Dauerstreit mit der EU liegt, auf eine Vereinbarung mit dem früheren und künftigen US-Präsidenten für ein "goldenes Zeitalter" in den amerikanisch-ungarischen Beziehungen.

Laut Orbán haben sich die US-Demokraten in Brüssel eingenistet. Sie müssten nun umgehend von dort verdrängt werden. Einmal mehr ritt der Regierungschef auch Attacken gegen den in Ungarn geborenen, liberalen US-Milliardär George Soros (94), dessen Stiftungen die Zivilgesellschaft unterstützen.