Trumps Ultimatum: Entweder Gaza-Plan sofort umsetzen oder alles hinfällig

US-Präsident Donald Trump hat die radikal-islamische Hamas zu einer raschen Umsetzung seines Plans für ein Ende des Gaza-Krieges gedrängt. Andernfalls sei "alles hinfällig", schrieb Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde keine Verzögerung dulden und nicht akzeptieren, dass vom Gazastreifen wieder eine Bedrohung ausgehe. "Lasst uns das schnell erledigen, SCHNELL", hieß es in dem Beitrag weiter.

Die Hamas hatte am Freitag Trumps Gaza-Plan in einigen Punkten zugestimmt, zugleich aber Verhandlungen gefordert. So sei die islamistische Palästinenser-Organisation zur Freilassung der israelischen Geiseln bereit. Details dazu müssten aber noch geklärt werden. Sie stimme auch einer Übergabe der Verwaltung des Gazastreifens an ein unabhängiges Gremium zu, hieß es.