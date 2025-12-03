Trump schläft während Sitzung ein – schon wieder

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen – diese Redewendung könnte auch auf US-Präsident Donald Trump zutreffen. Während er noch im Wahlkampf mit seiner geistigen Fitness prahlte und dem damaligen Präsidenten Joe Biden den Spitznamen "Sleepy Joe" verpasste, wurde er nun selbst dabei erwischt, wie er bei einer Sitzung des Kabinetts eingeschlafen ist. Noch unmittelbar davor versicherte Trump, er sei "scharfsinniger als vor 25 Jahren". Damit wollte Donald Trump einen Artikel der New York Times kontern, die den 79-Jährigen kritisierte, in seiner zweiten Amtszeit an Schwung verloren zu haben. Er rügte die Journalisten für ihre unfaire Berichterstattung in Bezug auf seinen gesundheitlichen Zustand und seine Ausdauer und fügte hinzu: "Ihr seid verrückt."

Trumps Kampf gegen Müdigkeit Allerdings fiel es ihm schwer, in der mehr als zwei Stunden dauernden Sitzung seine Vitalität unter Beweis zu stellen. Statt eines scharfsinnigen Blickes schien Donald Trump einen mühevollen Kampf gegen seine Müdigkeit zu führen. Offenbar hatte er Schwierigkeiten, den Berichten unter anderem von Handelsminister Howard Lutnick, der seine Handelskriege lobte, Brooke Rollins, dem Minister für Landwirtschaft, und Scott Bessent, dem Finanzminister, zu folgen. Immer wieder schien sich Trumps Blinzeln zu verlangsamen. Als schließlich Außenminister Marco Rubio Donald Trumps Außenpolitik lobte, hatte dieser bereits die Augen fest geschlossen, wie CNN berichtet. Auch Rubios Witz, über den die anderen Kabinettsmitglieder lachten, drang zu Trump nicht durch. Er schlief ruhig auf seinem Platz.