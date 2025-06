Musk rudert bei Trump-Kritik zurück: "Zu weit gegangen"

Beide Herren lieferten sich in der Vergangenheit eine Schlammschlacht in den sozialen Medien – ausgelöst durch Musks Frust über das geplante Budgetgesetz. Auf seinem eigenen sozialen Medium X bezeichnete er das Vorhaben des Präsidenten als "ekelhafte Abscheulichkeit". Am Wochenende verkündete Trump schließlich, dass ihre Beziehung beendet sei, schließe aber eine Versöhnung nicht vollkommen aus.