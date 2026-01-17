Trump hat seinen eigenen Boulevard in Florida
Zusammenfassung
- Die bisherige Southern Boulevard in Palm Beach, Florida, wurde in 'President Donald J. Trump Boulevard' umbenannt.
- Die Straße führt vom Flughafen direkt zu Trumps Anwesen Mar-a-Lago, das er häufig besucht.
- Auch andere Einrichtungen, wie das Kennedy Center in Washington, wurden während Trumps Amtszeit nach ihm benannt, was teils Kritik auslöste.
US-Präsident Donald Trump hat nicht nur sein prunkvolles und goldglitzerndes Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida - nun ist auch die Straße, die direkt zu dem Privatclub führt, nach ihm benannt worden.
In Florida wurde bei einer Zeremonie für Trump die neue Straßen-Plakette präsentiert: "President Donald J. Trump Boulevard".
"Ich liebe die Menschen aus Florida"
Bisher hieß die Straße, die vom Flughafen direkt zum Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach führt, Southern Boulevard. Trump hält sich auf Mar-a-Lago häufig am Wochenende auf. "Ich liebe die Menschen aus Florida", sagte der Präsident. In dem Bundesstaat im Süden der USA genießt der Republikaner viel Rückhalt.
In Trumps zweiter Amtszeit ist schon einiges nach Trump benannt worden. Zum Beispiel trägt die legendäre Kultureinrichtung Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington seit einiger Zeit zusätzlich Trumps Namen, was allerdings auch viel Kritik hervorrief.
