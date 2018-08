"Diciotti": Geflüchtete dürfen Schiff verlassen

Das Gericht, das für die Prüfung von Vergehen von Regierungsmitgliedern zuständig ist, muss die Dokumente der Staatsanwaltschaft prüfen. Salvini wetterte bereits gegen die Justiz. Er nannte die gegen ihn aufgenommene Untersuchung eine "Schande". Er sei voll damit beschäftigt, Italiens Grenzen zu verteidigen. "Ich erwarte mir, dass die Staatsanwälte gegen Schlepper nicht gegen den Innenminister ermitteln", meinte der Lega-Chef.

Die 137 Migranten, welche die "Diciotti" verlassen haben, verbrachten ihre erste Nacht in Italien in einer Flüchtlingseinrichtung in Messina. Neben Albanien und Irland wird der Großteil der Menschen in Einrichtungen der italienischen Bischofskonferenz CEI untergebracht werden.