Deutscher Innenminister will noch heuer Abschiebe-Deal mit Syrien

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) plant, noch in diesem Jahr auch bestimmte Syrer in ihre Heimat abzuschieben.

"Wir wollen noch in diesem Jahr eine Vereinbarung mit Syrien treffen und dann zunächst Straftäter abschieben und später Personen ohne Aufenthaltsrecht", sagte er der Rheinischen Post (Samstag). "Dabei muss man unterscheiden zwischen Menschen, die gut integriert sind und arbeiten, und solchen ohne Anspruch auf Asyl, die von Sozialleistungen leben."

Er habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beauftragt, die ausgesetzten Asylverfahren für Syrer teilweise wieder aufzunehmen, um dann abgelehnte Asylwerber abschieben zu können, sagte Dobrindt weiter.

In Syrien wurde im Dezember nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg und Massenflucht im Land selbst, in die regionale Nachbarschaft und nach Europa das Regime von Bashar al-Assad gestürzt. Seither ist eine von Islamisten geführte Übergangsregierung in Damaskus an der Macht. Die schwarz-rote, deutsche Koalition nimmt ähnlich wie die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS Abschiebungen nach Syrien und auch nach Afghanistan in Angriff.