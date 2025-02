Sabotageserie linker Aktivisten? Wie Russland Hass auf Grüne geschürt haben soll

Es war eine Sabotageserie, die in Deutschland durchaus für Aufsehen sorgte. Im Dezember des Vorjahres gab es unter anderem im Ortsteil Alt-Schönefeld in Brandenburg zahlreiche Meldungen über lahmgelegte Autos. Saboteure hatten Bauschaum in Auspuffrohre gesprüht und diese verstopft. Hinterlassen wurden Aufkleber, auf denen der Slogan "sei grüner!" zu lesen war. Daneben ein grinsender Robert Habeck, grüner Vize-Kanzler.