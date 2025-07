Merz zu Starmer: "Wir schlagen heute ein neues Kapitel auf"

Bis vor Kurzem war Krieg ein Wort, das Großbritannien und Deutschland in gemeinsamen Gesprächen aussparten. Zu tief saß das Trauma der jüngeren Geschichte. Am Donnerstag stand es bewusst im Raum. „Es hat mich überrascht“, erklärte der deutsche Kanzler Friedrich Merz beim Pressetermin in der Londoner Downing Street, „dass dies das erste Abkommen unserer beiden Länder seit dem Zweiten Weltkrieg ist.“