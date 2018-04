Deutschland: Fast jeder vierte "Gefährder" beantragte Asyl

Schneller Abschieben

Bund und Länder in Deutschland versuchen - vor allem seit dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 - Abschiebungen schneller durchzuführen. In 13 Fällen wurde eine sofortige Abschiebungsanordnung, zehn davon wurde umgesetzt. Die Länder müssten von diesem Mittel rigider Gebrauch machen, sagt FDP-Politiker Thomae.

Derzeit sind 130 "Gefährder" und "relevante Personen" aus der Extremistenszene laut deutscher Bundesregierung "ausreisepflichtig", weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde - sie müssten die Bundesrepublik somit verlassen. Knapp 100 Personen seien dagegen offiziell als Flüchtlinge anerkannt oder hätten Schutzstatus erhalten, schreibt Spiegel Online.