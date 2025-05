Deutschland: Mann verletzte mehrere Menschen vor Bar

Ein Mann soll in der Nacht auf Sonntag in Bielefeld in Deutschland mindestens fünf Menschen vor einer Bar in der Innenstadt mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben. Der Mann ist flüchtig, nach ihm wird seit der Früh gesucht. Drei Opfer erlitten schwere Verletzungen und werden im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Angreifer wurde nach Polizeiangaben wohl im Gesicht verletzt.