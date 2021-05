Deutsches Verfassungsgericht bestätigt Ausgangssperre

In Deutschland bleibt die Corona-Ausgangssperre in Kraft. Die Eilanträge gegen bundesrechtliche nächtliche Ausgangsbeschränkungen seien abgelehnt, teilte das Bundesverfassungsgericht am Mittwochabend mit. Der Erste Senat begründete seine Entscheidung damit, dass die Folgen schwerwiegender seien, wenn jetzt ein Stopp erfolge, die Ausgangssperre später aber für verfassungsgemäß erklärt würde.

Zudem sei die Geltungsdauer der angegriffenen Regelung nach derzeitiger Rechtslage zeitlich relativ eng begrenzt. "Damit ist nicht entschieden, dass die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar ist", stellte das Höchstgericht klar. Die Verfassungsbeschwerden bleiben weiter anhängig. Wann über die Hauptsache entschieden wird, ist offen.