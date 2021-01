Deutscher Minister Spahn gibt keine Aussicht auf schnelle Lockerung

In Thüringen und Sachsen spitzt sich die Lage indessen zu. Patienten mussten in andere Bundesländer verlegt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt teils bei mehr als 500. Dafür gibt es keine eindeutige Erklärung: Sachsens Grenznähe zu Tschechien, wo viele pendeln und die Fallzahlen explodieren, gilt als möglicher Grund. Andere sehen einen Zusammenhang zwischen AfD-Hochburgen und Corona-Lage. Für Epidemiologen Markus Scholz von der Uniklinik Leipzig spielt die Altersstruktur mit: „Sachsen gehört zu den Bundesländern mit relativ alter Bevölkerung“, sagte er dem MDR. Allerdings sind in anderen Ländern mit ähnlicher Demografie die Zahlen niedriger. In Thüringen ist der durchschnittliche Patient 50,4 Jahre alt.

Infektiologe Trampuz nimmt die Landespolitik in die Pflicht. Sachsen wie Thüringen waren Bremser, haben im Oktober einen Lockdown blockiert. Mittlerweile räumten die Ministerpräsidenten Fehler ein. Sachsen hat bereits beschlossen, den Lockdown bis 7. Februar zu verlängern.

S. Lumetsberger, Berlin