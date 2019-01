Deutscher Datenklau: Seehofer hat vor Freitag "Null" gewusst

Am Freitag war bekanntgeworden, dass personenbezogene Daten wie Mobilfunknummern und E-Mail-Adressen, aber auch Chats und private Fotos deutscher Politiker und anderer Prominenter im Internet verbreitet worden waren. Vor allem das BSI sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, dass die Behörde erst spät auf die über einen Twitter-Account im Internet vor Weihnachten angelaufene unbefugte Veröffentlichung aufmerksam geworden war. Bisher ist nicht bekannt, ob der Urheber durch das Eindringen in Computernetze an die Daten gelangte.