Deutsche sehen von CDU-Kandidaten am ehesten Merz als guten Kanzler

33 Prozent der Befragten sagen dies über CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn sind es lediglich 17 Prozent. Unter den Anhängern von CDU und CSU liegt Kramp-Karrenbauer mit 52 Prozent vorne. Merz folgt mit 50 Prozent, Spahn mit lediglich 21 Prozent.

In der Umfrage standen insgesamt zehn Spitzenpolitiker aus verschiedenen Parteien zur Bewertung. Kantar Emnid befragte dazu am Montag und Dienstag 1014 Bundesbürger.

Parteitag im Dezember

Die CDU will auf ihrem Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember in Hamburg den Nachfolger von Parteichefin Angela Merkel bestimmen, die nach 18 Jahren auf eine neuerliche Kandidatur verzichtet. Deutsche Kanzlerin will Merkel bis zum Ende des Legislaturperiode 2021 bleiben.