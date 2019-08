Der Frauen-Test der EU-Chefin: Von der Leyen muss noch bangen

Großbritannien wird angesichts der bevorstehenden Brexit Ende Oktober keinen Kommissar mehr aufstellen. Weshalb das neue, mächtigste Gremium der EU, künftig nur noch 27 Köpfe, einschließlich seiner Chefin von der Leyen, zählen wird. Ob die Christdemokratin nun auch liefern wird, hängt nun vor allem an Italien.

Denn während in Paris inoffiziell der Name von Ex-Verteidigungsministerin Sylvie Goulard kolportiert wird, herrscht in Rom nur Chaos. Die Regierung ist gestürzt, eine neue noch nicht in Sicht, und wer nun wen nominiert, ist völlig offen. Sicher aber ist schon jetzt: Die neue Kommissionschefin kommt der versprochenen Geschlechterparität näher als jeder ihrer Vorgänger. Die hatte auch schon Jean-Claude Juncker versprochen – er bekam aber nur knapp ein Drittel Frauen für sein Kollegium zusammen.