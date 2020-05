Die neue Errungenschaft habe zwar „viele ökonomische Vorteile“, schreibt die Haaretz, „aber die Taschen der Israelis erreicht sie erst in vielen Jahren“. Die Produktionskosten würden durch das Gas aus dem Tamar-Feld zwar sinken, aber durch den Lieferungsstop aus Ägypten machte die Israel Elektrizitätsgesellschaft in den vergangenen Monaten Schulden, die es nun abzuarbeiten gilt. Den erhofften billigeren Strom wird es in Israel nicht so schnell geben. Haaretz schreibt sogar von einer Erhöhung von 6,5 Prozent.

Weil die Gasvorkommen im Tamar- und im Leviathan-Feld so tief liegen, wird die Förderung zudem besonders schwierig – und somit teuer.

Außerdem ist ein Streit um Seegrenzen vorprogrammiert. Keine der Linien, außer die mit Zypern, ist rechtlich abgesichert. Vor allem jene mit dem Libanon gilt als umstritten. Dort sitzt der große Feind Israels in der Regierung: die iranfreundliche schiitische Hisbollah. Sie hat mehrfach angekündigt, sich von Israel nicht ihr Gas „stehlen“ zu lassen. Berechtigt scheinen also die Ängste Israels vor Anschlägen.

Deshalb will die Regierung jetzt die Marine – die im Vergleich zu den Bodentruppen schlecht aufgestellt ist – ausbauen. Rund 600 Millionen Euro sollen laut Medienberichten in die Sicherheit der Gasfelder und der Pipelines gepumpt werden. Bis zu vier Kriegsschiffe und rund 300 zusätzliche Marinesoldaten will sich das Verteidigungsministerium leisten.