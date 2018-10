CSU und Partnersuche: Welche Koalitionen möglich sind

Keine Partei warnt so vehement vor den Folgen des Klimawandels wie die Grünen. In Bayern könnte sich das Klima am Sonntag abrupt ändern – nicht zum Nachteil der Grünen. Mit der Alleinherrschaft der CSU ist es laut Prognosen vorbei, durch den Einzug der AfD und dem noch unsicheren der FDP könnten sechs Parteien im Landtag sitzen. Und die CSU wird auf Partnersuche gehen müssen.

Gute Chancen hätten die Grünen, die zweitstärkste Kraft werden könnten. Dass sie regieren wollen, ist kein Geheimnis. Daran arbeitet auch die Parteispitze im Bund: Robert Habeck, ein Pragmatiker, der in Schleswig-Holstein eine Regierung mit CDU und FDP auf den Weg brachte, schwor seine bayerischen Mitstreiter vor wenigen Tagen am kleinen Parteitag ein: Man dürfe „keine Angst davor haben, den ehemals Mächtigen einen Teil der Macht abzunehmen“. Die Grünen an der Macht – nach 40 Jahren Parteigeschichte sind sie in Bayern so nah dran wie noch nie.

Was bei breiten Teilen der Bevölkerung gut ankäme – die Zustimmung für Schwarz-Grün liegt in Umfragen bei 40 Prozent –, sorgt intern aber auch für Sorgen, es geht um Glaubwürdigkeit. Denn in Bayern sind die Grünen mitunter erfolgreich, weil sie sich als Gegenmodell zur CSU präsentieren: Von Ankerzentren bis Abschiebungen nach Afghanistan. Mit „dieser CSU“ könne man nicht arbeiten, lautete bisher der Tenor, der sich vor allem gegen Seehofer und Söder richtete.