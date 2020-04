Coronavirus: Tausende Seeleute dürfen doch von US-Flugzeugträger

Wegen des Coronavirus an Bord sollen nun doch Tausende Besatzungsmitglieder des US-Flugzeugträgers "USS Theodore Roosevelt" evakuiert werden. Marine-Staatssekretär Thomas Modly sagte am Mittwoch, rund 1.000 Seeleute hätten das am US-Stützpunkt der Pazifikinsel Guam liegende Kriegsschiff bereits verlassen. Die Zahl solle in den kommenden Tagen auf 2.700 erhöht werden.

Rund 1.100 Besatzungsmitglieder sollen aber an Bord bleiben: "Wir können nicht und werden nicht alle Seeleute von Bord nehmen", betonte Modly. "Auf dem Schiff befinden sich Waffen, Munition, teure Flugzeuge, und es hat einen Nuklearreaktor." Insgesamt hat der Flugzeugträger eine Besatzung von rund 4.800 Seeleuten.