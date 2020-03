Coronavirus: EU-Parlament in Straßburg abgesagt

Die Angst vor dem Corona-Virus hat das Herz der europäischen Hauptstadt Brüssel erreicht – die EU-Institutionen. Das EU-Parlament ergriff deshalb eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme: Das für kommende Woche im EU-Parlament in Straßburg geplante Plenum wird abgesagt.

Stattdessen wird es in Brüssel stattfinden – aber auch hier unter besonders strengen Anti-Corona-Maßnahmen:

Für Publikum bleibt das Parlament in Brüssel drei Wochen lang überhaupt zu.

Corona-frei schriftlich zu bestätigen

Nur Mitarbeiter dürfen hinein, Journalisten nur zum Teil: Jene, die Verwandte in den besonders betroffenen Regionen in Italien haben; müssen draußen bleiben. Alle andere, die ins Parlament wollen, müssen beim Hineingehen schriftlich versichern, dass sie Corona-frei sind. Und Parlamentsmitarbeiter erhielten überhaupt das Verbot in Regionen auf Urlaub zu fahren, wo es besonders viele Corona-Fälle gibt.

Begründung der Parlamentsführung: Die Infektion breite sich weiter aus – in Belgien gibt es derzeit 59 Fälle. Sollten die aus ganz Europa stammenden rund 700 Abgeordneten oder deren knapp 5000 Mitarbeiter gezwungen sein, dann wegen Ansteckung 14 Tage unter Quarantäne zu bleiben, wäre dies leichter in Brüssel zu handhaben als in Hotelzimmern in Straßburg.

Alles zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus finden Sie hier: