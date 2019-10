Corbyn: "Trump versucht sich in britische Wahl einzumischen"

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat US-Präsident Donald Trump Einmischung in die Parlamentswahl vorgeworfen. " Trump versucht, sich in die britische Wahl einzumischen, damit sein Freund Boris Johnson gewählt wird", twitterte Corbyn am Donnerstag. Trump hatte zuvor im Londoner Radiosender LBC gesagt, Corbyn als Premierminister wäre "so schlecht" für Großbritannien.