CNN-Journalistin trug kein Kopftuch: Irans Präsident verweigerte Interview

Christiane Amanpour hatte sie alle: Tony Blair, Angela Merkel, Hillary Clinton, Nicolás Maduro, Muammar al-Gaddafi und Angelina Jolie. Die CNN-Chefkorrespondentin gilt als Ikone der englischsprachigen Nachrichtenwelt. Doch der iranische Präsident Ebrahim Raisi verweigerte ihr ein Interview. Der Grund: Sie trug kein Kopftuch.

"Nach wochenlanger Planung und acht Stunden Aufbau von Übersetzungsgeräten, Licht und Kameras waren wir bereit. Aber keine Spur von Präsident Raisi", schrieb die Journalistin am Donnerstag auf Twitter. 40 Minuten nach dem geplanten Beginn sei ein Berater gekommen und habe ihr "vorgeschlagen", ein Kopftuch zu tragen. "Ich habe höflich abgelehnt. Wir sind in New York, wo es keine Gesetze oder Traditionen in Bezug auf Kopftücher gibt. Ich wies darauf hin, dass kein früherer iranischer Präsident dies verlangt hat, wenn ich ihn außerhalb des Irans interviewt habe", so Amanpour weiter.