Clinton, Bush und Obama wollen sich live im TV impfen lassen

Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama - alle mit einer Nadel im Oberarm: Um auf die Sicherheit der jetzt entwickelten Coronavirus-Impfstoffe hinzuweisen, wollen die drei Ex-US-Präsidenten sich live im Fernsehen impfen lassen.

George Bush hat dafür sogar in seinem ehemaligen Amtssitz, dem Weißen Haus, nachgefragt - die dortige Task Force um Anthony Fauci hat den Ex-Präsidenten beraten. "Zunächst wird sichergestellt, dass der Impfstoff sicher ist und den priorisierten Teilen der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. Danach wird George W. Bush an der Reihe sein, und er wird dies gerne vor laufenden Kameras machen", sagte Freddy Ford, Bushs ehemaliger Chief of Staff, gegenüber CNN.

Bill Clinton ließ ebenso mitteilen, dass er bei der Aktion an Bord sei: "Präsident Clinton wird sich den Impfstoff jedenfalls so bald wie möglich verabreichen lassen", so sein Büro. "Er wird das öffentlich tun, um so die Öffentlichkeit davon zu überzeuen, dasselbe zu machen."