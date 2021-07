China ratifizierte Pariser Klimaabkommen, USA soll folgen

195 Länder der Vereinten Nationen haben sich im Dezember in Paris auf ein weitreichendes Klimaschutzabkommen verständigt. Bevor es in Kraft treten kann, müssen aber mindestens 55 Länder es ratifiziert haben, auf die mindestens 55 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen entfallen.

Auch nach der Ratifizierung durch China und der noch am Samstag erwarteten Annahme der Vereinbarung durch die USA werden diese Bedingungen noch nicht erfüllt sein. Ohne die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt haben (Stand 1. September) 24 Länder ratifiziert, die zusammen nur für 1,08 Prozent der Treibhausgase verantwortlich sind.

Das Ratifizierungsverfahren ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich. In Österreich hat der Nationalrat das Abkommen im Juli als 18. Land ratifiziert. In den USA kann Präsident Obama das Abkommen ohne Zustimmung des Kongresses ratifizieren.