China: Todesstrafe wegen Korruption

Gestern nutzte die Führung in Peking noch den CIA-Folterbericht, um sich über die Menschenrechtslage in den USA zu empören. Am selben Tag wurde der frühere Chef eines Staatsunternehmens wegen Korruption zum Tode verurteilt. Der ehemalige Geschäftsführer der Baiyun Industrial and Agricultural Corporation, Zhang Xinhua, fasst seine Strafe wegen Bestechung und Untreue in Höhe von insgesamt fast 400 Millionen Yuan (rund 52 Mio. Euro) aus.

Das Gericht in der Stadt Guangzhou im Süden Chinas sah es dem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge als erwiesen an, dass Zhang seit 2003 mehr als 280 Millionen Yuan an Firmenkapital unterschlagen hatte. Außerdem habe er Bestechungsgelder in Höhe von rund 95 Millionen Yuan angenommen. Zhang legte bereits Rechtsmittel gegen das Urteil ein.

Am Mittwoch war auch ein anderer ehemaliger Geschäftsträger Chinas verurteilt worden. Der frühere Vize-Direktor der staatlichen Planungskommission, Liu Tienan, muss wegen Bestechlichkeit in lebenslange Haft. Laut Gericht hatte er umgerechnet 4,8 Millionen Euro von verschiedenen Geschäftsleuten erhalten.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte zu seinem Amtsantritt ein hartes Durchgreifen gegen Korruption auf allen Ebenen angekündigt und gewarnt, die verbreitete Bestechlichkeit könne die Kommunistische Partei zerstören. Das höchste ehemalige KP-Mitglied, gegen das derzeit wegen Korruption ermittelt wird, ist der frühere Sicherheitschef Zhou Yongkang. Gegen frühere Spitzenbeamte wird jedoch nur äußerst selten die Todesstrafe verhängt. Zuletzt war im Jahr 2011 der ehemalige Vize-Bürgermeister der Stadt Hangzhou, Xu Maiyong, wegen Korruption und Amtsmissbrauchs hingerichtet worden.