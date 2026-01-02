China: Steuer auf Verhütungsmittel soll Geburtenrate ankurbeln

China hat seine seit drei Jahrzehnten bestehende Steuerbefreiung für Verhütungsmittel abgeschafft. Damit will die Regierung die sinkende Geburtenrate im Land bekämpfen.

Laut einer Regierungsmitteilung gilt ab dem 1. Jänner der reguläre Mehrwertsteuersatz von 13 Prozent auch für Kondome und die Antibabypille. Die Bevölkerung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war 2024 das dritte Jahr in Folge geschrumpft. Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.