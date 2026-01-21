Trotz Spionage-Sorgen: China errichtet "Mega-Botschaft" in London

Die britische Regierung hat den Weg für eine chinesische "Super-Botschaft" in London freigemacht. Der Minister für Kommunalverwaltung, Steve Reed, habe Pekings Pläne genehmigt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Der riesige Komplex wird demnach auf dem Gelände des historischen Royal-Mint-Gebäudes errichtet, das sich zentral in der Nähe vom Tower of London und neben dem Finanzviertel befindet. Das Projekt gilt vor allem wegen Sicherheitsbedenken seit Jahren als höchst umstritten. Kritiker fürchten, dass die chinesische Regierung den riesigen Komplex als Basis für Spionage nutzen könnte. Selbst Abgeordnete aus den eigenen Reihe warnen, dass von der Botschaft aus auch die Einschüchterung von Kritikern der kommunistischen Regierung koordiniert werden könnte, die nach Großbritannien geflohen sind. Die britische Regierung beteuerte jedoch, Maßnahmen entwickelt zu haben, um "alle Risiken" bewältigen zu können.

Geheimdienste warnen Der Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Ken McCallum, warnte indes vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Die Erwartung, jegliches Risiko im Zusammenhang mit der neuen Botschaft vollständig ausschließen zu können, sei "nicht realistisch", schrieb McCallum in einem gemeinsamen Brief mit der Direktorin des Geheimdienstes GCHQ, Anne Keast-Butler. Aktivisten und Anrainer protestieren bereits seit Monaten gegen das Projekt und kündigten an, gerichtlich dagegen vorgehen zu wollen, sollte die Regierung Pekings Pläne bewilligen. Der Gründer eines internationalen Netzwerks von Parlamentariern, Luke de Pulford, bezeichnete die Genehmigung als völlig falsches Signal: "Falsch für Dissidenten, falsch für die nationale Sicherheit Großbritanniens." Ein Regierungssprecher sagte Journalisten in London hingegen, es entspreche normalen diplomatischen Gepflogenheiten anderen Staaten die Einrichtung von Botschaften in der eigenen Hauptstadt zu erlauben. "Wer diese grundlegende Prämisse nicht akzeptiert, ist entweder naiv oder verantwortungslos isolationistisch", so der Sprecher.

Aktivisten und Anrainer protestieren bereits seit Monaten gegen das Projekt