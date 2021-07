Anschlag mit 31 Toten in Unruheprovinz

Bei einen Anschlag in der chinesischen Unruheprovinz Xinjiang sind am Donnerstagmorgen nach offiziellen Angaben 31 Menschen getötet worden. 94 seien verletzt worden, berichtete am Donnerstag die offizielle Webseite der Lokalregierung von Xinjiang. Einem Bericht der der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge rasten zwei Geländewagen in eine Menschenmenge auf einem Markt in der Provinzhauptstadt Urumqi, eines der Fahrzeuge explodierte. Ein Zeuge sagte Xinhua, es habe rund ein Dutzend Explosionen gegeben.

Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt, doch gilt Xinjiang wegen der Spannungen zwischen der muslimischen Minderheit der Uiguren und den Han-Chinesen seit langem als Unruheherd.