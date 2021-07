China: 34 Tote bei Angriff auf Bahnhof

Die Exil-Uiguren distanzierten sich am Sonntag sofort von dem Blutbad und sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus. Ein Sprecher des Weltkongresses der Uiguren forderte eine transparente Aufklärung der Bluttat. Er warnte davor, dass das Verbrechen als Vorwand für neuerliche "Unterdrückung und Diskriminierung" benutzt werden könnte.

Nach dem Blutbad rollte schnell eine Welle von scharfen Reaktionen in Chinas Staatsmedien los. Die Terroristen müssten mit "Null Toleranz" streng bestraft werden. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua sah einen "Wandel in der Angriffsstrategie", weil die Separatisten sonst eher Symbole der Regierung wie Polizeiwachen und Behörden angegriffen hätten, aber diesmal auf einfache Bürger losgegangen seien.

In einem indirekten Hinweis auf internationale Menschenrechtsgruppen oder Regierungen, die schon lange die chinesische Herrschaftspolitik gegenüber den Uiguren kritisieren, machte die Staatsagentur klar: "Jeder, der Verständnis für die Terroristen hegt und zeigt oder sie als unterdrückt oder schwach bezeichnet, ermutigt solche Angriffe und hilft bei der Verübung von Verbrechen."

Doch die große Mehrheit der Uiguren setze sich friedlich für die Anerkennung ihrer Menschenrechte und grundlegenden Bürgerrechte ein, betont GfbV-Experte Delius. Er fürchtet: "Die Tragödie in Kunming wird den Kreislauf der Gewalt in Xinjiang weiter anheizen." So plane die Autonome Region neue Antiterrorgesetze. Schon heute werden in Xinjiang mehr Menschen wegen "Gefährdung der Staatssicherheit" vor Gericht gestellt als anderswo in China - "und in unfairen Strafverfahren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt", so Delius.