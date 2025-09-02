Trump deutet Entsendung der Nationalgarde nach Chicago an

"Ich werde das Kriminalitätsproblem schnell lösen, genau wie ich es in (Washington) DC getan habe", schrieb Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Trump deutete damit einmal mehr eine Entsendung der Nationalgarde nach Chicago an.

"Chicago ist bei weitem die schlimmste und gefährlichste Stadt der Welt", schrieb Trump. Die drittgrößte Stadt der USA liegt im US-Staat Illinois. Der dortige Gouverneur, JB Pritzker, brauche dringend Hilfe, er wisse es nur noch nicht, so Trump weiter.

Der US-Präsident hatte zuletzt mehrfach angekündigt, Nationalgardisten in von Demokraten regierte Städte wie Chicago und Baltimore zu entsenden. Gouverneur Pritzker wies Trumps Pläne scharf zurück und sprach von einer "Invasion".