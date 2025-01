SPD, CDU und AfD bereiten sich am Samstag auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs in Deutschland vor.

AfD bereitet Parteitag vor

Scholz will die 600 Delegierten auf eine Aufholjagd in den verbleibenden sechs Wochen bis zur Wahl am 23. Februar einschwören. Die SPD liegt in den Umfragen aber weit hinter der Union und der AfD.

Die AfD kommt im sächsischen Riesa zu ihrem zweitägigen Parteitag zusammen, auf dem Parteichefin Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin gewählt werden soll. Im Wahlprogramm müssen noch mehrere Punkte geklärt werden - etwa bei den Themen Russland, EU und Familie. Gegner haben in Riesa zu Protesten aufgerufen. Die Organisatoren rechnen mit mehr als 10.000 Menschen.