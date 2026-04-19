Bulgarien-Wahl: Ex-Präsident Radew feiert Erdrutschsieg

Erwartungsgemäß hat das neue Bündnis "Progressives Bulgarien" von Ex-Präsident Rumen Radew die vorgezogenen Parlamentswahlen in Bulgarien am Sonntag mit laut Exit-Polls 37,5 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Dennoch bleibt am Wahlabend unklar, ob der frühere Luftwaffengeneral eine stabile Regierung bilden kann. Die Wahlbeteiligung erreichte mit über 40 Prozent den höchsten Stand seit Beginn der politischen Krise vor fünf Jahren. Im nächsten Parlament in Sofia werden sicher fünf Parteien vertreten sein. Hinter dem Wahlsieger "Progressives Bulgarien" von Radew folgt laut den Exit-Polls des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research mit 16,2 Prozent abgeschlagen die bürgerliche Partei GERB des früheren Langzeit-Premiers Bojko Borissow, deren Regierung nach Massenprotesten im Dezember zurückgetreten ist.

Das liberal-konservative Reformbündnis PP-DB (Wir setzen den Wandel fort - Demokratisches Bulgarien) kommt auf Platz drei mit 14,3 Prozent, gefolgt von der EU-freundlichen Wirtschaftspartei des Oligarchen Deljan Peewski DPS mit 8,4 Prozent der Stimmen. Die prorussischen und EU-kritischen Rechtspopulisten von "Wasraschdane" (zu Deutsch: Wiedergeburt) erreichen mit nur noch 4,9 Prozent den fünften Platz, nachdem sie bisher drittstärkste Parlamentspartei waren. Unklar bleibt, ob die krisengeschüttelte und als russlandfreundlich geltende sozialistische Partei BSP den Sprung über die 4-Prozent-Hürde ins Parlament schafft. Laut Nachwahlbefragungen erreicht sie 4,1 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die Mandatsverteilung im 240-köpfigen Parlament erlaubt "Progressives Bulgarien" keine Alleinregierung zu bilden. Laut Berechnungen der Meinungsforscher bekäme Radews Partei 105 Mandate. Die GERB-Partei hätte 43 Abgeordnete, das Bündnis PP-DB - 38. Die Wirtschaftspartei des ehemaligen Medienmoguls Peewski zieht mit 23 Vertretern ins Parlament, und die Nationalpopulisten - mit 14. Die neue kleinste Parlamentsfraktion wären die Sozialisten mit elf Abgeordneten.