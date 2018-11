Budgetstreit: Italien macht Schritt auf Brüssel zu

Im Budgetstreit zwischen Rom und Brüssel kommt langsam Bewegung: Die italienische Regierung signalisiert erstmals Bereitschaft zu Schritten in Richtung mehr Flexibilität. Aus Regierungskreisen verlautete, dass Italien seine Defizitziele für 2019 von 2,4 auf 2,2 Prozent senken könnte, was Einsparungen in einer Größenordnung von 3,2 Milliarden Euro entsprechen würde.

Die Regierung um Premier Giuseppe Conte halte an der Pensionsreform und der Einführung einer Mindestsicherung fest, sei jedoch bereit, auf andere Schwerpunkte des Budgetentwurfs zu verzichten, um zu einer Einigung mit Brüssel zu gelangen, berichteten italienische Medien. "Der Dialog mit der EU-Kommission ist für eine zufriedenstellende Lösung im Budgetstreit notwendig", sagte Premier Conte, der am Samstagabend EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffen hatte.