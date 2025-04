Die von der EU für 2025 vorgegebenen CO 2 -Flottengrenzwerte bedrohten einige europäische Autohersteller mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe. In Summe war bisher von möglichen Klimastrafen in Höhe von bis zu 16 Milliarden Euro die Rede. Allein über dem angeschlagenen deutschen Autoriesen VW schwebte ein Damoklesschwert im Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro, die der Konzern nun für Investitionen nutzen kann. Denn die EU-Kommission gibt den Konzernen jetzt mehr Zeit, die CO 2 -Ziele zu erreichen. Der Green Deal der Kommission bröckelt zusehends.