Hat der britische Innenminister einen Ort als "Drecksloch" beschimpft?

Cunningham von der Oppositionspartei Labour hatte Premierminister Rishi Sunak gefragt, warum 34 Prozent der Kinder in seinem Wahlkreis Stockton in Nordostengland in Armut lebten. Bevor Sunak antwortete, hörte man über das Parlamentsmikrofon ein paar gemurmelte Worte, darunter "shit". Cunningham warf anschließend dem Minister vor, er habe gesagt: "...weil es ein "Drecksloch" (shithole) ist".

Der konservative Bürgermeister der Region Teesside, Ben Houchen, zu der Stockton gehört, kritisierte seinen Parteifreund scharf. Cleverly müsse sich entschuldigen, dass er den Namen des Ortes durch den Schmutz gezogen haben, forderte er.