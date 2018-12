Brexit:Eine unsichtbare Grenze wird zum Stolperstein

Man muss schon sehr lange fragen und sehr genau schauen, um diese Grenze zu finden. Selbst in Orten, durch die sie mittendurch verläuft. Auf die Markierungen am Straßenrand zu achten, empfehlen Einheimische: Wenn die auf einmal gelb würden, sei man in Irland. Auch die Wegweiser geben Hinweise: Zeigen sie Meilen an, ist man in Nordirland und damit in Großbritannien.

Wer sich entlang der Grenze zwischen Irland und Nordirland bewegt, kommt bald drauf, dass die inzwischen unsichtbar ist, konsequent aus dem Weg geräumt wurde.