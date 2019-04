Brexit: Oberhaus nimmt May etwa Kontrolle und gibt sie Parlament

Das britische Oberhaus hat gegen den Willen der Regierung für eine Gesetzesvorlage gestimmt, die dem Parlament mehr Kontrolle über den Brexit-Prozess zusichert. Demnach dürfen die Volksvertreter Premierministerin Theresa Mays Antrag bei der EU auf eine Verschiebung des Austrittstermins bis zum 30. Juni genau überprüfen und gegebenenfalls auch ändern.

Das Gesetz geht nun zurück ins Unterhaus, wo es noch im Laufe des Abends endgültig verabschiedet werden soll. Bisher ist der Brexit für Freitag (12. April) geplant, notfalls ohne Abkommen mit der EU. Sollte sich der Austritt über den 22. Mai hinaus verschieben, müsste Großbritannien einen Tag später an der Wahl des EU-Parlaments teilnehmen.

Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit sucht die unter starkem Druck stehende May am Dienstag Unterstützung in Berlin und Paris. Sie wird mittags (12.00 Uhr MESZ) die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin treffen. Merkel will einen EU-Austritt ohne Deal vermeiden. Am Abend (18.00 Uhr) spricht May dann mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er sieht eine weitere Verschiebung des Austritts mit großer Skepsis. Die Europäische Union könne nicht dauerhaft "Geisel" einer politischen Krisenlösung in London sein, erklärte er kürzlich.