Brexit-Hardliner Farage: Schützenhilfe für Rivalen Johnson

Als Grund für sein Umdenken bezüglich der Tories nannte Farage vielmehr eine Aussage von Premier Boris Johnson. Dieser habe sich dazu bekannt, die künftigen Beziehungen mit der EU im Rahmen eines Freihandelsabkommens nach dem Vorbild Kanadas zu gestalten. „Das hat für mich einen großen Unterschied gemacht“, so Farage. Bislang sei immer die Rede von einer engen und besonderen Partnerschaft gewesen.

Farage stand allerdings auch unter heftigem Druck aus den eigenen Reihen. Erst am Wochenende hatte sich sein langjähriger Wegbegleiter, der Geschäftsmann Arron Banks, für einen Pakt mit den Tories ausgesprochen. „Es ist Zeit für Nigel und seine Unterstützer realistisch zu werden“, schrieb er in einem Gastbeitrag in der „ Daily Mail“ und deutete an, es habe Gespräche zwischen den Konservativen und der Brexit-Partei gegeben.