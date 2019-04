Brexit: Britisches Parlament begann Debatte über Alternativen

Für die Regierungschefin wäre es politisch so gut wie unmöglich, sich diese Forderungen zu eigen zu machen. Sie hatte sich seit Langem darauf festgelegt, beide Konstrukte zu verlassen. Die Mitgliedschaft in der Zollunion würde es für London unmöglich machen, Freihandelsverträge mit Drittländern auszuhandeln. Der Binnenmarkt ist nicht ohne die Personenfreizügigkeit für EU-Bürger zu haben. Der Zuzug aus anderen EU-Ländern nach Großbritannien gilt als ein Grund, warum viele Briten vor bald drei Jahren für den Brexit stimmten.

Referenden im Gespräch

Die beiden weiteren Vorschläge sehen Referenden vor - etwa eines, in dem das Brexit-Abkommen vor dem Austritt der Bevölkerung in einer zweiten Volksabstimmung vorgelegt wird.

Sollte sich May dem Willen des Parlaments nicht beugen, könnten die Abgeordneten bereits am Freitag ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege leiten, um die Regierung dazu zu zwingen. Beobachtern zufolge steigt damit die Gefahr einer baldigen Neuwahl.

Eine erste Runde an Abstimmungen über Alternativvorschläge brachte in der vergangenen Woche noch keine Klarheit. Alle acht Optionen, die den Abgeordneten zur Abstimmung vorlagen, wurden abgelehnt.