Brexit: Briten müssen bis 30. September neue Pläne vorlegen

Erst war es der 29. März, dann wurde daraus der 12. April und nun soll Großbritannien bis 31. Oktober aus der EU austreten. Der konservative Premierminister Boris Johnson will den Brexit auf Biegen und Brechen auch ohne Abkommen bis Ende Oktober mit der EU vollziehen. Dagegen hat das britische Parlament jedoch ein Gesetz verabschiedet, das einen sogenannten No-Deal-Brexit ausschließt und ohne Einigung mit Brüssel einen weiteren Aufschub des Austritts um drei Monate vorsieht.

Das EU-Parlament wäre prinzipiell bereit, den Briten weiteren Aufschub zu gewähren. Allerdings werde das Parlament "eine Verlängerung nur akzeptieren, wenn sie gut begründet ist." So formulierte es der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber am Mittwoch. In Brüssel will man damit einen "harten Brexit" ohne Abkommen verhindern oder ein zweites Referendum ermöglichen.