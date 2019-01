Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro: Offen für US-Militärbasis

Brasiliens neuer ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat sich offen für eine Militärbasis der USA in seinem Land gezeigt. "Wer weiß, ob wir diese Frage nicht in Zukunft diskutieren müssen, abhängig davon, was passiert in der Welt", sagte er am Donnerstag in einem TV-Interview auf eine entsprechende Frage.

Dass Russland im benachbarten Venezuela den linksgerichteten Präsidenten Nicolas Maduro unterstütze, sei eine besorgniserregende Entwicklung und habe zu Spannungen in der Region geführt. Bolsonaro, der das Präsidentenamt am Dienstag übernommen hat, bekräftigte, dass Brasilien in Südamerika eine Vormachtstellung beanspruche.